Наумова (Конакова?) Агриппина Мамонтовна?
женский, родилась 1888, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 1970
Супруги
Наумов-Андреев Д. Комаровка Степан Уч Пмв Трофимович21.12.1884 г.р.
Дети
Наумов (Луцк) Борис Степанович1931 г.р.
Наумов (Куйбышев) Иван Степанович1933 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Анна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Наумов (Луцк) Борис Степанович
Отец ребёнка: Наумов-Андреев Д. Комаровка Степан Уч Пмв Трофимович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Наумов (Куйбышев) Иван Степанович
Отец ребёнка: Наумов-Андреев Д. Комаровка Степан Уч Пмв Трофимович
Смерть
1970