Наумова (Конакова?) Агриппина Мамонтовна? 1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумова (Конакова?) Агриппина Мамонтовна?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1888, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 1970

Супруги
Наумов-Андреев Д. Комаровка Степан Уч Пмв Трофимович21.12.1884 г.р.
Дети
Наумов (Луцк) Борис Степанович1931 г.р.
Наумов (Куйбышев) Иван Степанович1933 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Анна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов-Андреев Д. Комаровка Степан Уч Пмв Трофимович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Наумов (Луцк) Борис Степанович

Отец ребёнка: Наумов-Андреев Д. Комаровка Степан Уч Пмв Трофимович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Наумов (Куйбышев) Иван Степанович

Отец ребёнка: Наумов-Андреев Д. Комаровка Степан Уч Пмв Трофимович

Смерть
1970

Мы используем куки для улучшения работы сайта.