Андреев - Наумов Трофим Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев - Наумов Трофим Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1843

Дата смерти

27.04.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1843

Отец: Андреев - Наумов Емельян Андреевич

Мать: Феодосия Антоновна

Бракосочетание
25.?.1874

Жена: Ксения Спиридоновна

Рождение ребёнка
13.02.1882

Сын: Наумов- Андреев Федор Трофимович

Мать ребёнка: Ксения Спиридоновна

Рождение ребёнка
21.12.1884

Сын: Наумов- Андреев Д. Комаровка Степан Трофимович

Мать ребёнка: Ксения Спиридоновна

Рождение ребёнка
19.09.1888

Дочь: Фекла Трофимовна

Мать ребёнка: Ксения Спиридоновна

Рождение ребёнка
03.12.1889

Сын: Наумов- Емельянов- Теляев- Андреев Николай Трофимович

Мать ребёнка: Ксения Спиридоновна

Рождение ребёнка
10.02.1894

Сын: Наумов- Адреев Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Ксения Спиридоновна

Смерть
27.04.1916
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