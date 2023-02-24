Андреев - Наумов Трофим Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1843
Дата смерти27.04.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1843
Бракосочетание
25.?.1874
Жена: Ксения Спиридоновна
Рождение ребёнка
13.02.1882
Сын: Наумов- Андреев Федор Трофимович
Мать ребёнка: Ксения Спиридоновна
Рождение ребёнка
21.12.1884
Сын: Наумов- Андреев Д. Комаровка Степан Трофимович
Мать ребёнка: Ксения Спиридоновна
Рождение ребёнка
19.09.1888
Дочь: Фекла Трофимовна
Мать ребёнка: Ксения Спиридоновна
Рождение ребёнка
03.12.1889
Сын: Наумов- Емельянов- Теляев- Андреев Николай Трофимович
Мать ребёнка: Ксения Спиридоновна
Рождение ребёнка
10.02.1894
Сын: Наумов- Адреев Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Ксения Спиридоновна
Смерть
27.04.1916