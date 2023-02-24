Андреев - Наумов Емельян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев - Наумов Емельян Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

22.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Андрей Артемьев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
08.07.1843

Сын: Андреев - Наумов Трофим Емельянович

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Емельяновна

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Андреев - Наумов Константин Емельянович

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
07.01.1854

Дочь: Ксения Емельяновна

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Смерть
22.01.1891
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