Андреев - Наумов Емельян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти22.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Андрей Артемьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Андреев - Наумов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
08.07.1843
Сын: Андреев - Наумов Трофим Емельянович
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Емельяновна
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Андреев - Наумов Константин Емельянович
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
07.01.1854
Дочь: Ксения Емельяновна
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Смерть
22.01.1891