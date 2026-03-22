Наумов-Житков Иван Александрович
мужской, родился 15.06.1861
умер До 1917
ОтецНаумов Александр Андреев1823 г.р.
МатьНаумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна1820 г.р.
Супруги
Наумова (Кечуткина) Феодора Ивановна/ СтепановнаОколо ?.03.1859 г.р.
Дети
Поспелова (Наумова-Житкова) Татьяна Ивановна02.01.1881 г.р.
Наумов-Андреев Семен Солдат Иванович02.02.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1861
Бракосочетание
08.11.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1881
Дочь: Поспелова (Наумова-Житкова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Наумова (Кечуткина) Феодора Ивановна/ Степановна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1889
Сын: Наумов-Андреев Семен Солдат Иванович
Мать ребёнка: Наумова (Кечуткина) Феодора Ивановна/ Степановна
Смерть
До 1917