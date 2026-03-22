Наумов-Житков Иван Александрович 15.06.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумов-Житков Иван Александрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 15.06.1861

умер До 1917

Отец
Наумов Александр Андреев1823 г.р.
Мать
Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна1820 г.р.
Супруги
Наумова (Кечуткина) Феодора Ивановна/ СтепановнаОколо ?.03.1859 г.р.
Дети
Поспелова (Наумова-Житкова) Татьяна Ивановна02.01.1881 г.р.
Наумов-Андреев Семен Солдат Иванович02.02.1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1861

Отец: Наумов Александр Андреев

Мать: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна

Бракосочетание
08.11.1879

Жена: Наумова (Кечуткина) Феодора Ивановна/ Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.01.1881

Дочь: Поспелова (Наумова-Житкова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Наумова (Кечуткина) Феодора Ивановна/ Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.02.1889

Сын: Наумов-Андреев Семен Солдат Иванович

Мать ребёнка: Наумова (Кечуткина) Феодора Ивановна/ Степановна

Смерть
До 1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.