(Кечуткина) Феодора Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович
Отец ребёнка: Наумов- Житков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Наумов- Андреев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Наумов- Житков Иван Александрович
Рождение ребёнка
02.01.1881
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Наумов- Житков Иван Александрович
Рождение ребёнка
02.02.1889
Сын: Наумов- Андреев Семен Иванович
Отец ребёнка: Наумов- Житков Иван Александрович
Смерть
Неизвестно