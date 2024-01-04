(Кечуткина) Феодора Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кечуткина) Феодора Степановна

Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около ?.03.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Отец ребёнка: Наумов- Житков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Наумов- Андреев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Наумов- Житков Иван Александрович

Рождение ребёнка
02.01.1881

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Наумов- Житков Иван Александрович

Рождение ребёнка
02.02.1889

Сын: Наумов- Андреев Семен Иванович

Отец ребёнка: Наумов- Житков Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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