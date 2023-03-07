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Наумов Данила Карпович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

01.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Житков- Наумов Карп Александрович

Мать: Наумова Мелания Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1906

Жена: Мелания Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Наумов Александр Данилович

Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Наумов Василий Данилович

Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.04.1912

Дочь: Гордеева Александра Даниловна

Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1914

Сын: Наумов Сергей Данилович

Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.10.1916

Дочь: Зиновия Даниловна

Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Наумов (кочетовка?) Василий Данилович

Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна

Смерть
01.12.1953
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