Наумов Данила Карпович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти01.12.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
04.?.1906
Жена: Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Наумов Александр Данилович
Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.04.1912
Дочь: Гордеева Александра Даниловна
Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.10.1914
Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.10.1916
Дочь: Зиновия Даниловна
Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Наумов (кочетовка?) Василий Данилович
Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна
Смерть
01.12.1953