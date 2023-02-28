(Шиндина (св. выд. 8.03.1941.)) Мелания Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1887
Дата смерти22.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1887
Бракосочетание
04.?.1906
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Наумов Александр Данилович
Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович
Рождение ребёнка
13.04.1912
Дочь: Гордеева Александра Даниловна
Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович
Рождение ребёнка
04.10.1914
Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович
Рождение ребёнка
27.10.1916
Дочь: Зиновия Даниловна
Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Наумов (кочетовка?) Василий Данилович
Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович
Смерть
22.12.1966