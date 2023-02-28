(Шиндина (св. выд. 8.03.1941.)) Мелания Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шиндина (св. выд. 8.03.1941.)) Мелания Тимофеевна

(Шиндина (св. выд. 8.03.1941.)) Мелания Тимофеевна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.12.1887

Дата смерти

22.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1887

Отец: Шиндин? Тимофей Григорьевич

Мать: 1й Бр Шиндина Екатерина Спиридоновна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1906

Муж: Наумов Данила Карпович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Наумов Александр Данилович

Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Наумов Василий Данилович

Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович

Рождение ребёнка
13.04.1912

Дочь: Гордеева Александра Даниловна

Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1914

Сын: Наумов Сергей Данилович

Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович

Рождение ребёнка
27.10.1916

Дочь: Зиновия Даниловна

Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Наумов (кочетовка?) Василий Данилович

Отец ребёнка: Наумов Данила Карпович

Смерть
22.12.1966
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