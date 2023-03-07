Шиндин? Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиндин? Тимофей Григорьевич

Шиндин? Тимофей Григорьевич

avatar

Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

До 25.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1885

Сын: Шиндин Матвей Тимофеев

Мать ребёнка: 1й Бр Шиндина Екатерина Спиридоновна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1885

Жена: 1й Бр Шиндина Екатерина Спиридоновна

Рождение ребёнка
25.12.1887

Дочь: Мелания Тимофеевна

Мать ребёнка: 1й Бр Шиндина Екатерина Спиридоновна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 25.12.1887
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close