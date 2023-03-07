Шиндин? Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиДо 25.12.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1885
Мать ребёнка: 1й Бр Шиндина Екатерина Спиридоновна
Бракосочетание
09.?.1885
Рождение ребёнка
25.12.1887
Дочь: Мелания Тимофеевна
Мать ребёнка: 1й Бр Шиндина Екатерина Спиридоновна
Смерть
До 25.12.1887