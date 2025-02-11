Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна
женский, родилась 11.04.1874, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 26.05.1905, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецИгушкин Ларион Карпов1827 г.р.
Супруги
Наумов Филипп Карпович1875 г.р.
Дети
(Наумова) Анастасия Филипповна08.12.1895 г.р.
Наумов Св-Во 14.04.1944 Михаил Филиппович08.07.1897 г.р.Показать еще 3
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Рождение
11.04.1874
Отец: Игушкин Ларион Карпов
Мать: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1895
Дочь: (Наумова) Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович
Рождение ребёнка
08.07.1897
Сын: Наумов Св-Во 14.04.1944 Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович
Рождение ребёнка
03.06.1900
Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович
Рождение ребёнка
04.12.1901
Дочь: Возм. Гордеева (Наумова Св. О Рожд. 20.11.1988) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович
Рождение ребёнка
10.07.1903
Сын: Наумов Семен Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович
Смерть
26.05.1905
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область