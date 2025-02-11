Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна 11.04.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.04.1874, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 26.05.1905, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Игушкин Ларион Карпов1827 г.р.
Мать
Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева1832 г.р.
Супруги
Наумов Филипп Карпович1875 г.р.
Дети
(Наумова) Анастасия Филипповна08.12.1895 г.р.
Наумов Св-Во 14.04.1944 Михаил Филиппович08.07.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1874

Отец: Игушкин Ларион Карпов

Мать: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Филипп Карпович

Рождение ребёнка
08.12.1895

Дочь: (Наумова) Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович

Рождение ребёнка
08.07.1897

Сын: Наумов Св-Во 14.04.1944 Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович

Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Наумов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович

Рождение ребёнка
04.12.1901

Дочь: Возм. Гордеева (Наумова Св. О Рожд. 20.11.1988) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович

Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Наумов Семен Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович

Смерть
26.05.1905
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от родов

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