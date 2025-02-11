Игушкин Ларион Карпов 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Игушкин Ларион Карпов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 06.10.1884, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Вдова Из Губашева) Аграфена Аграфена/ Агриппина Ивановна1805 г.р.
Отец
Игушкин Карп Игнатьев13.10.1794 г.р.
Супруги
Анна Дмитриевна05.06.1824 г.р.
(Пантелеевна Фекла Дмитриевна) 2Я Ж. Федосья Сидоровна/ Пантелеевна Фекла Дмитриевна1835 г.р.
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Дети
Марфа Ларионова01.07.1856 г.р.
Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович15.04.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Игушкин Карп Игнатьев

Мать: (Вдова Из Губашева) Аграфена Аграфена/ Агриппина Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Бракосочетание
05.06.1853

Жена: Анна Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
24.01.1855

Жена: (Пантелеевна Фекла Дмитриевна) 2Я Ж. Федосья Сидоровна/ Пантелеевна Фекла Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.07.1856

Дочь: Марфа Ларионова

Мать ребёнка: (Пантелеевна Фекла Дмитриевна) 2Я Ж. Федосья Сидоровна/ Пантелеевна Фекла Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Рождение ребёнка
15.04.1861

Сын: Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович

Мать ребёнка: (Пантелеевна Фекла Дмитриевна) 2Я Ж. Федосья Сидоровна/ Пантелеевна Фекла Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.10.1863

Дочь: Неонила Ларионовна

Мать ребёнка: (Пантелеевна Фекла Дмитриевна) 2Я Ж. Федосья Сидоровна/ Пантелеевна Фекла Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
07.01.1866

Жена: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.10.1866

Сын: Игушкин Терентий Ларионович

Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.10.1868

Дочь: (Игушкина) Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.08.1871

Сын: Игушкин Лаврентий Ларионов

Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.04.1874

Дочь: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна

Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
06.10.1884
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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