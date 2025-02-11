Игушкин Ларион Карпов
мужской, родился 1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 06.10.1884, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецИгушкин Карп Игнатьев13.10.1794 г.р.
Супруги
Дети
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Жена: Анна Дмитриевна
Дочь: Марфа Ларионова
Мать ребёнка: (Пантелеевна Фекла Дмитриевна) 2Я Ж. Федосья Сидоровна/ Пантелеевна Фекла Дмитриевна
Сын: Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович
Мать ребёнка: (Пантелеевна Фекла Дмитриевна) 2Я Ж. Федосья Сидоровна/ Пантелеевна Фекла Дмитриевна
Дочь: Неонила Ларионовна
Мать ребёнка: (Пантелеевна Фекла Дмитриевна) 2Я Ж. Федосья Сидоровна/ Пантелеевна Фекла Дмитриевна
Сын: Игушкин Терентий Ларионович
Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева
Дочь: (Игушкина) Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева
Сын: Игушкин Лаврентий Ларионов
Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева
Дочь: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна
Мать ребёнка: Нуштаева Игушкина (Вдова Из Кочетовки) Фекла Степановна / Фёкла Васильева