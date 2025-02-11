(Пантелеевна Фекла Дмитриевна) 2Я Ж. Федосья Сидоровна/ Пантелеевна Фекла Дмитриевна
женский, родилась 1835, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 27.07.1865, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Игушкин Ларион Карпов1827 г.р.
Дети
Марфа Ларионова01.07.1856 г.р.
Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович15.04.1861 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.01.1855
Рождение ребёнка
01.07.1856
Дочь: Марфа Ларионова
Отец ребёнка: Игушкин Ларион Карпов
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
15.04.1861
Сын: Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович
Отец ребёнка: Игушкин Ларион Карпов
Рождение ребёнка
18.10.1863
Дочь: Неонила Ларионовна
Отец ребёнка: Игушкин Ларион Карпов
Смерть
27.07.1865