(Пантелеевна Фекла Дмитриевна) 2Я Ж. Федосья Сидоровна/ Пантелеевна Фекла Дмитриевна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

(Пантелеевна Фекла Дмитриевна) 2Я Ж. Федосья Сидоровна/ Пантелеевна Фекла Дмитриевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 27.07.1865, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Игушкин Ларион Карпов1827 г.р.
Дети
Марфа Ларионова01.07.1856 г.р.
Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович15.04.1861 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
24.01.1855

Муж: Игушкин Ларион Карпов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.07.1856

Дочь: Марфа Ларионова

Отец ребёнка: Игушкин Ларион Карпов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Рождение ребёнка
15.04.1861

Сын: Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович

Отец ребёнка: Игушкин Ларион Карпов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.10.1863

Дочь: Неонила Ларионовна

Отец ребёнка: Игушкин Ларион Карпов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
27.07.1865
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.