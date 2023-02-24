Игушкин Федор Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1861
Отец: Игушкин Ларион Карпов
Мать: Федосья Пантелеевна
Рождение ребёнка
02.05.1884
Дочь: Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
28.11.1887
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Анастасия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Антоновна
Смерть
Неизвестно