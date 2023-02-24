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Игушкин Федор Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1861

Отец: Игушкин Ларион Карпов

Мать: Федосья Пантелеевна

Рождение ребёнка
02.05.1884

Дочь: Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
28.11.1887

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Анастасия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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