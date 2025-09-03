Игушкина (Афанасьева) Анастасия Антоновна 14.12.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Игушкина (Афанасьева) Анастасия Антоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.12.1847, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла После 04.06.1936

Отец
Афанасьев Антон Никитин12.01.1826 г.р.
Супруги
Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович15.04.1861 г.р.
Дети
(Игушкина) Гликерия Федоровна02.05.1884 г.р.
Дорогова (Игушкина) Варвара Федоровна28.11.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1847

Отец: Афанасьев Антон Никитин

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Бракосочетание
04.11.1879

Муж: Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.05.1884

Дочь: (Игушкина) Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович

Рождение ребёнка
28.11.1887

Дочь: Дорогова (Игушкина) Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович

Смерть
После 04.06.1936

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