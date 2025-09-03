Игушкина (Афанасьева) Анастасия Антоновна
женский, родилась 14.12.1847, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла После 04.06.1936
ОтецАфанасьев Антон Никитин12.01.1826 г.р.
Супруги
Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович15.04.1861 г.р.
Дети
(Игушкина) Гликерия Федоровна02.05.1884 г.р.
Дорогова (Игушкина) Варвара Федоровна28.11.1887 г.р.
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Рождение
14.12.1847
Отец: Афанасьев Антон Никитин
Мать: не указана
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
04.11.1879
Рождение ребёнка
02.05.1884
Дочь: (Игушкина) Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович
Рождение ребёнка
28.11.1887
Дочь: Дорогова (Игушкина) Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Игушкин Единоличник В 1932 Г. Федор Ларионович
Смерть
После 04.06.1936