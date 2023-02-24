(Игушкина) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1887
Отец: Игушкин Федор Ларионович
Мать: Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
07.09.1914
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Кедяев- Дорогов (без Вести Пропал В Голодный Год) Данила Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно