(Игушкина) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Игушкина) Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1887

Отец: Игушкин Федор Ларионович

Мать: Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
07.09.1914

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Кедяев- Дорогов (без Вести Пропал В Голодный Год) Данила Петрович

Рождение ребёнка
28.09.1916

Сын: Дорогов Михаил Данилович

Отец ребёнка: Кедяев- Дорогов (без Вести Пропал В Голодный Год) Данила Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кедяев- Дорогов (без Вести Пропал В Голодный Год) Данила Петрович

Смерть
Неизвестно
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