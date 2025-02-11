Кедяев-Дорогов (Без Вести Пропал В Голодный Год) Данила Петрович
мужской, родился 07.12.1885
умер Около 1921
Мать(Анна) Агафья Агафья/ Анна/ Ефимия Кузминична1845 г.р.
ОтецКедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович1844 г.р.
Супруги
Дорогова (Игушкина) Варвара Федоровна28.11.1887 г.р.
Дети
(Дорогова) Анна Даниловна07.09.1914 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1885
Отец: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1914
Дочь: (Дорогова) Анна Даниловна
Мать ребёнка: Дорогова (Игушкина) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
28.09.1916
Сын: Дорогов (Дмитриев По Вов) Михаил Данилович (Михаил Демьянович)
Мать ребёнка: Дорогова (Игушкина) Варвара Федоровна
Смерть
Около 1921