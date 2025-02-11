Кедяев-Дорогов (Без Вести Пропал В Голодный Год) Данила Петрович 07.12.1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Кедяев-Дорогов (Без Вести Пропал В Голодный Год) Данила Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.12.1885

умер Около 1921

Мать
(Анна) Агафья Агафья/ Анна/ Ефимия Кузминична1845 г.р.
Отец
Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович1844 г.р.
Супруги
Дорогова (Игушкина) Варвара Федоровна28.11.1887 г.р.
Дети
(Дорогова) Анна Даниловна07.09.1914 г.р.
Дорогов (Дмитриев По Вов) Михаил Данилович (Михаил Демьянович)28.09.1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1885

Отец: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович

Мать: (Анна) Агафья Агафья/ Анна/ Ефимия Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогова (Игушкина) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
07.09.1914

Дочь: (Дорогова) Анна Даниловна

Мать ребёнка: Дорогова (Игушкина) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
28.09.1916

Сын: Дорогов (Дмитриев По Вов) Михаил Данилович (Михаил Демьянович)

Мать ребёнка: Дорогова (Игушкина) Варвара Федоровна

Смерть
Около 1921

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