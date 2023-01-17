(Анна) Агафья Агафья/ Анна/ Ефимия Кузминична

Агафья Кузминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти05.07.1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Кузьма Ефимов
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1865
Рождение ребёнка
13.06.1877
Отец ребёнка: Кедяев? Петр Никонорович
Рождение ребёнка
24.05.1880
Сын: Кедяев/ Дорогов Никита Петрович
Отец ребёнка: Кедяев? Петр Никонорович
Рождение ребёнка
13.02.1884
Отец ребёнка: Кедяев? Петр Никонорович
Рождение ребёнка
07.12.1885
Смерть
05.07.1894