(Анна) Агафья Агафья/ Анна/ Ефимия Кузминична
женский, родилась 1845, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 05.07.1894, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКузьма ЕфимовДо 1827 г.р.
Супруги
Дети
(Кедяев?) Анастасия Петрова21.10.1872 г.р.
Кедяев? Евсей Петрович13.06.1877 г.р.Показать еще 3
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Рождение
1845
Отец: Кузьма Ефимов
Мать: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.05.1865
Рождение ребёнка
21.10.1872
Дочь: (Кедяев?) Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович
Рождение ребёнка
13.06.1877
Отец ребёнка: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович
Рождение ребёнка
24.05.1880
Сын: Кедяев/ Дорогов Никита Уч Пмв Петрович
Отец ребёнка: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович
Рождение ребёнка
13.02.1884
Отец ребёнка: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович
Рождение ребёнка
07.12.1885
Сын: Кедяев-Дорогов (Без Вести Пропал В Голодный Год) Данила Петрович
Отец ребёнка: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович
Смерть
05.07.1894