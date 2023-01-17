(Анна) Агафья Агафья/ Анна/ Ефимия Кузминична

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Агафья Кузминична

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

05.07.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Кузьма Ефимов

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.05.1865

Муж: Кедяев? Петр Никонорович

Рождение ребёнка
13.06.1877

Сын: Кедяев? Евсевий Петрович

Отец ребёнка: Кедяев? Петр Никонорович

Рождение ребёнка
24.05.1880

Сын: Кедяев/ Дорогов Никита Петрович

Отец ребёнка: Кедяев? Петр Никонорович

Рождение ребёнка
13.02.1884

Сын: Кедяев? Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Кедяев? Петр Никонорович

Рождение ребёнка
07.12.1885

Сын: Кедяев- Дорогов (без Вести Пропал В Голодный Год) Данила Петрович

Отец ребёнка: Кедяев? Петр Никонорович

Смерть
05.07.1894
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