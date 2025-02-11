(Анна) Агафья Агафья/ Анна/ Ефимия Кузминична 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

(Анна) Агафья Агафья/ Анна/ Ефимия Кузминична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1845, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 05.07.1894, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кузьма ЕфимовДо 1827 г.р.
Супруги
Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович1844 г.р.
Дети
(Кедяев?) Анастасия Петрова21.10.1872 г.р.
Кедяев? Евсей Петрович13.06.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кузьма Ефимов

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
16.05.1865

Муж: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.10.1872

Дочь: (Кедяев?) Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.06.1877

Сын: Кедяев? Евсей Петрович

Отец ребёнка: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.05.1880

Сын: Кедяев/ Дорогов Никита Уч Пмв Петрович

Отец ребёнка: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.02.1884

Сын: Кедяев? Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович

Рождение ребёнка
07.12.1885

Сын: Кедяев-Дорогов (Без Вести Пропал В Голодный Год) Данила Петрович

Отец ребёнка: Кедяев? Петр Приводной Сын Никанора Никанорович

Смерть
05.07.1894
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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