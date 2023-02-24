Кедяев/ Дорогов Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1880
Отец: Кедяев? Петр Никонорович
Мать: Агафья Кузминична
Рождение ребёнка
30.10.1905
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Фоминична
Бракосочетание
16.?.1905
Жена: Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
02.04.1907
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
24.11.1908
Дочь: Варвара Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
03.04.1910
Мать ребёнка: Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
18.01.1914
Дочь: Ксения Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
20.08.1916
Мать ребёнка: Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дорогов Николай Никитович
Мать ребёнка: Евдокия Фоминична
Смерть
Неизвестно