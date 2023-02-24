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Кедяев/ Дорогов Никита Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1880

Отец: Кедяев? Петр Никонорович

Мать: Агафья Кузминична

Рождение ребёнка
30.10.1905

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Фоминична

Бракосочетание
16.?.1905

Жена: Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
02.04.1907

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
24.11.1908

Дочь: Варвара Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
03.04.1910

Сын: Дорогов Георгий Никитич

Мать ребёнка: Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
18.01.1914

Дочь: Ксения Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
20.08.1916

Сын: Дорогов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
1923

Сын: Дорогов Николай Никитович

Мать ребёнка: Евдокия Фоминична

Смерть
Неизвестно
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