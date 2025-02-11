Кузьма Ефимов
мужской, родился До 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Анна) Агафья Агафья/ Анна/ Ефимия Кузминична
Мать ребёнка: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно