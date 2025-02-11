Кузьма Ефимов До 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма Ефимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
(Анна) Агафья Агафья/ Анна/ Ефимия Кузминична1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Анна) Агафья Агафья/ Анна/ Ефимия Кузминична

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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