Аграфена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Игушкин Леонтий Карпов

Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Игушкин Иван Карпов

Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Карпова

Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Игушкин Ларион Карпов

Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фекла Карпова

Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агафья Карпова

Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Карпова

Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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