Аграфена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Игушкин Иван Карпов
Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Карпова
Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фекла Карпова
Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агафья Карпова
Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Карпова
Отец ребёнка: Игушкин Карп Игнатьев
Смерть
Неизвестно