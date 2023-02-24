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Игушкин Иван Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

18.12.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Игушкин Карп Игнатьев

Мать: Аграфена Иванова

Бракосочетание
18.10.1847

Жена: Василиса Григорьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Игушкин Павел Иванов

Мать ребёнка: Василиса Григорьева

Рождение ребёнка
07.01.1854

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Василиса Григорьева

Смерть
18.12.1854
Причина смерти: чахотка
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