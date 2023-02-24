Игушкин Иван Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти18.12.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Игушкин Карп Игнатьев
Мать: Аграфена Иванова
Бракосочетание
18.10.1847
Жена: Василиса Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Игушкин Павел Иванов
Мать ребёнка: Василиса Григорьева
Рождение ребёнка
07.01.1854
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Василиса Григорьева
Смерть
18.12.1854
Причина смерти: чахотка