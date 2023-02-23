Василиса Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1847
Муж: Игушкин Иван Карпов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Игушкин Павел Иванов
Отец ребёнка: Игушкин Иван Карпов
Рождение ребёнка
07.01.1854
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Игушкин Иван Карпов
Смерть
Неизвестно