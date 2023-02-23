Василиса Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1847

Муж: Игушкин Иван Карпов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Игушкин Павел Иванов

Отец ребёнка: Игушкин Иван Карпов

Рождение ребёнка
07.01.1854

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Игушкин Иван Карпов

Смерть
Неизвестно
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