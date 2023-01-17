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Игушкин Лаврентий Ларионов

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1871

Отец: Игушкин Ларион Карпов

Мать: Нуштаева Игушкина Фекла Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1891

Жена: Игушкина Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.03.1895

Дочь: Дарья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.08.1897

Сын: Игушкин Максим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Игушкин Св. О Рожд 23.09.1938 Тимофей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1903

Сын: Игушкин Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1906

Дочь: Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: Феодосия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.03.1912

Сын: Игушкин Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна

Бракосочетание
07.02.1916

Жена: Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.10.1916

Дочь: Анастасия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ольга Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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