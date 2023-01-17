Игушкин Лаврентий Ларионов
Место рождения
Дата рождения07.08.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1871
Бракосочетание
20.?.1891
Рождение ребёнка
12.03.1895
Дочь: Дарья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.08.1897
Сын: Игушкин Максим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Игушкин Св. О Рожд 23.09.1938 Тимофей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.07.1903
Сын: Игушкин Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1906
Дочь: Татьяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: Феодосия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.03.1912
Сын: Игушкин Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Игушкина Агафья Тимофеевна
Бракосочетание
07.02.1916
Жена: Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.10.1916
Дочь: Анастасия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ольга Тимофеевна
Смерть
Неизвестно