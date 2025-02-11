Игушкин Андрей Лаврентьевич 04.07.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Игушкин Андрей Лаврентьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.07.1903, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 08.04.1985

Отец
Игушкин Лаврентий Ларионов07.08.1871 г.р.
Мать
Игушкина Агафья Тимофеевна09.02.1871 г.р.
Супруги
Игушкина АннаНеизвестно г.р.
Игушкина (Наумова) Мария СергеевнаОколо 1903 г.р.
Дети
Игушкин Николай Андреевич1932 г.р.
Игушкин Василий Андреевич11.05.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1903

Отец: Игушкин Лаврентий Ларионов

Мать: Игушкина Агафья Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игушкина (Наумова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игушкина Анна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Игушкин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Игушкина (Наумова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
11.05.1941

Сын: Игушкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Игушкина (Наумова) Мария Сергеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.04.1985

Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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