Игушкин Андрей Лаврентьевич
мужской, родился 04.07.1903, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 08.04.1985
ОтецИгушкин Лаврентий Ларионов07.08.1871 г.р.
МатьИгушкина Агафья Тимофеевна09.02.1871 г.р.
Супруги
Игушкина АннаНеизвестно г.р.
Игушкина (Наумова) Мария СергеевнаОколо 1903 г.р.
Дети
Игушкин Николай Андреевич1932 г.р.
Игушкин Василий Андреевич11.05.1941 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игушкина Анна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Игушкин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Игушкина (Наумова) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
11.05.1941
Сын: Игушкин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Игушкина (Наумова) Мария Сергеевна
Смерть
08.04.1985
Похороны
Неизвестно