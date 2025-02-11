Игушкин Николай Андреевич
мужской, родился 1932
умер Неизвестно
ОтецИгушкин Андрей Лаврентьевич04.07.1903 г.р.
МатьИгушкина (Наумова) Мария СергеевнаОколо 1903 г.р.
Дети
(Игушкина) Елена НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Игушкина) Елена Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно