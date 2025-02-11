Игушкин Николай Андреевич 1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Игушкин Николай Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1932

умер Неизвестно

Отец
Игушкин Андрей Лаврентьевич04.07.1903 г.р.
Мать
Игушкина (Наумова) Мария СергеевнаОколо 1903 г.р.
Дети
(Игушкина) Елена НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Игушкин Андрей Лаврентьевич

Мать: Игушкина (Наумова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Игушкина) Елена Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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