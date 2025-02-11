Кипкаев Алексей Алексеевич
мужской, родился 16.05.1905
умер 19.04.1944
ОтецКипкаев Алексей Иванович12.02.1873 г.р.
МатьНаумова (Дойкина-Кипкаева) Александра ИвановнаОколо 1871 г.р.
Супруги
Марфа ГригорьевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Григорьевна
Смерть
19.04.1944
Похороны
Неизвестно
Каменское, Ленинский муниципальный район, Республика Крым