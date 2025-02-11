Кипкаев Алексей Алексеевич 16.05.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Кипкаев Алексей Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.05.1905

умер 19.04.1944

Отец
Кипкаев Алексей Иванович12.02.1873 г.р.
Мать
Наумова (Дойкина-Кипкаева) Александра ИвановнаОколо 1871 г.р.
Супруги
Марфа ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1905

Отец: Кипкаев Алексей Иванович

Мать: Наумова (Дойкина-Кипкаева) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Григорьевна

Смерть
19.04.1944

Причина смерти: убит

Похороны
Неизвестно
Каменское, Ленинский муниципальный район, Республика Крым

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