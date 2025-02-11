Дойкин Максим Иванович Около 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Максим Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1867

умер После 14.04.1931

Отец
Дойкин-Захаров Иван Солдат Захарович1842 г.р.
Мать
(Падчерица Иосифа) Пелагея Иосифовна1839 г.р.
Супруги
Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна22.03.1873 г.р.
Дети
(Дойкина) Екатерина Максимовна23.11.1891 г.р.
(Дойкина) Дарья Максимовна18.03.1895 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Дойкин-Захаров Иван Солдат Захарович

Мать: (Падчерица Иосифа) Пелагея Иосифовна

Бракосочетание
04.02.1891

Жена: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.11.1891

Дочь: (Дойкина) Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
18.03.1895

Дочь: (Дойкина) Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
19.09.1896

Дочь: (Дойкина) Ефимия Максимовна

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
08.11.1898

Дочь: (Дойкина) Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
25.12.1899

Сын: Дойкин Василий Максимович

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
04.05.1901

Сын: Дойкин Св. О Рожд. 29.09.1936 Николай Максимович

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
19.01.1904

Дочь: (Дойкина) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
19.06.1906

Дочь: (Дойкина) Акулина Максимовна

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Дойкин Иван Максимович

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
19.02.1911

Сын: Дойкин Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
25.01.1913

Дочь: Замужем В Голодяевке (Дойкина Жива В 1935) Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
29.07.1915

Сын: Дойкин (Читинская Обл) Св Во 7.04.1932 И 16.01.1933 Степан Максимович

Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Смерть
После 14.04.1931

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