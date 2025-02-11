Дойкин Максим Иванович
мужской, родился Около 1867
умер После 14.04.1931
ОтецДойкин-Захаров Иван Солдат Захарович1842 г.р.
Мать(Падчерица Иосифа) Пелагея Иосифовна1839 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: (Дойкина) Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
Дочь: (Дойкина) Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
Дочь: (Дойкина) Ефимия Максимовна
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
Дочь: (Дойкина) Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
Сын: Дойкин Василий Максимович
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
Сын: Дойкин Св. О Рожд. 29.09.1936 Николай Максимович
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
Дочь: (Дойкина) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
Дочь: (Дойкина) Акулина Максимовна
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
Сын: Дойкин Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
Дочь: Замужем В Голодяевке (Дойкина Жива В 1935) Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
Сын: Дойкин (Читинская Обл) Св Во 7.04.1932 И 16.01.1933 Степан Максимович
Мать ребёнка: Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна