Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна 22.03.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 22.03.1873, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла После 1942

Отец
Кудряшов Семен Алексеевич1841 г.р.
Мать
Кудряшова Матрёна Павлова1846 г.р.
Супруги
Дойкин Максим ИвановичОколо 1867 г.р.
Дети
(Дойкина) Екатерина Максимовна23.11.1891 г.р.
(Дойкина) Дарья Максимовна18.03.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1873

Отец: Кудряшов Семен Алексеевич

Мать: Кудряшова Матрёна Павлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
04.02.1891

Муж: Дойкин Максим Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.11.1891

Дочь: (Дойкина) Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1895

Дочь: (Дойкина) Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1896

Дочь: (Дойкина) Ефимия Максимовна

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1898

Дочь: (Дойкина) Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1899

Сын: Дойкин Василий Максимович

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1901

Сын: Дойкин Св. О Рожд. 29.09.1936 Николай Максимович

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1904

Дочь: (Дойкина) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1906

Дочь: (Дойкина) Акулина Максимовна

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Дойкин Иван Максимович

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1911

Сын: Дойкин Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1913

Дочь: Замужем В Голодяевке (Дойкина Жива В 1935) Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1915

Сын: Дойкин (Читинская Обл) Св Во 7.04.1932 И 16.01.1933 Степан Максимович

Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович

Смерть
После 1942

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