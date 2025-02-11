Дойкина (Кудряшова) Мария Семеновна
женский, родилась 22.03.1873, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла После 1942
ОтецКудряшов Семен Алексеевич1841 г.р.
МатьКудряшова Матрёна Павлова1846 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: (Дойкина) Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович
Дочь: (Дойкина) Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович
Дочь: (Дойкина) Ефимия Максимовна
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович
Дочь: (Дойкина) Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович
Сын: Дойкин Василий Максимович
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович
Сын: Дойкин Св. О Рожд. 29.09.1936 Николай Максимович
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович
Дочь: (Дойкина) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович
Дочь: (Дойкина) Акулина Максимовна
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович
Сын: Дойкин Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович
Дочь: Замужем В Голодяевке (Дойкина Жива В 1935) Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович
Сын: Дойкин (Читинская Обл) Св Во 7.04.1932 И 16.01.1933 Степан Максимович
Отец ребёнка: Дойкин Максим Иванович