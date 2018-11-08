Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров
мужской, родился 08.11.1835, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 03.03.1915, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДойкин Захар Афанасьев1798 г.р.
МатьДойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна1812 г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Дойкин Николай Филиппович
Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна
Сын: Дойкин, Захаров Иван Филиппович
Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна
Дочь: Кудряшова (Захарова / Дойкина) Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна
Сын: Дойкин-Захаров Иосиф Филиппов
Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна
Сын: Дойкин / Захаров Ефим Филиппов
Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна
Дочь: (Захарова) Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна
Сын: Дойкин, Захаров Константин Филиппович
Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна
Дочь: (В Азии Захарова) Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна