Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров 08.11.1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.11.1835, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 03.03.1915, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дойкин Захар Афанасьев1798 г.р.
Мать
Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна1812 г.р.
Супруги
Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна1843 г.р.
Дети
Дойкин Николай Филиппович04.11.1870 г.р.
Дойкин, Захаров Иван Филиппович20.05.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1835

Отец: Дойкин Захар Афанасьев

Мать: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Призыв на военную службу
1855
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Военная служба
1855
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1855
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Бракосочетание
18.01.1870

Жена: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.11.1870

Сын: Дойкин Николай Филиппович

Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.05.1873

Сын: Дойкин, Захаров Иван Филиппович

Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Кудряшова (Захарова / Дойкина) Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
29.03.1877

Сын: Дойкин-Захаров Иосиф Филиппов

Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Дойкин / Захаров Ефим Филиппов

Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.10.1879

Дочь: (Захарова) Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.09.1882

Сын: Дойкин, Захаров Константин Филиппович

Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
28.10.1884

Дочь: (В Азии Захарова) Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна

Смерть
03.03.1915
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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