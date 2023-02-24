(Захарова) Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Захарова) Прасковья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879

Отец: Дойкин - Захаров Филипп Захаров

Мать: Живайкина, Дойкина Мария Федоровна

Бракосочетание
23.?.1898

Муж: Григорьев- Комаров Федор Кононович

Рождение ребёнка
06.09.1899

Сын: Григорьев- Комаров Кр Ся В Барановке Иван Федорович

Отец ребёнка: Григорьев- Комаров Федор Кононович

Рождение ребёнка
01.07.1901

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Григорьев- Комаров Федор Кононович

Рождение ребёнка
03.01.1904

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Григорьев- Комаров Федор Кононович

Рождение ребёнка
05.09.1905

Дочь: Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Григорьев- Комаров Федор Кононович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1910

Сын: Комаров Павел Федорович

Отец ребёнка: Григорьев- Комаров Федор Кононович

Рождение ребёнка
25.03.1917

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Григорьев- Комаров Федор Кононович

Смерть
Неизвестно
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