(Захарова) Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879
Бракосочетание
23.?.1898
Рождение ребёнка
06.09.1899
Рождение ребёнка
01.07.1901
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Григорьев- Комаров Федор Кононович
Рождение ребёнка
03.01.1904
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Григорьев- Комаров Федор Кононович
Рождение ребёнка
05.09.1905
Дочь: Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Григорьев- Комаров Федор Кононович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1910
Отец ребёнка: Григорьев- Комаров Федор Кононович
Рождение ребёнка
25.03.1917
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Григорьев- Комаров Федор Кононович
Смерть
Неизвестно