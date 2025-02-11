Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1843, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дорогов Федор Афанасьевич1816 г.р.
Мать
(Марья Ефимовна) Пелагея Пелагея/ Марья Ефимовна/ Ивановна1814 г.р.
Супруги
Живайкин? Федор Е........1834 г.р.
Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров08.11.1835 г.р.
Дети
Живайкин? Феоктист ФедоровОколо 1861 г.р.
Дойкин Николай Филиппович04.11.1870 г.р.
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Место
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Рождение
1843

Отец: Дорогов Федор Афанасьевич

Мать: (Марья Ефимовна) Пелагея Пелагея/ Марья Ефимовна/ Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

63

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

59

Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Живайкин? Федор Е........

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Живайкин? Феоктист Федоров

Отец ребёнка: Живайкин? Федор Е........

Демкино, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Бракосочетание
18.01.1870

Муж: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.11.1870

Сын: Дойкин Николай Филиппович

Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.05.1873

Сын: Дойкин, Захаров Иван Филиппович

Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Кудряшова (Захарова / Дойкина) Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Рождение ребёнка
29.03.1877

Сын: Дойкин-Захаров Иосиф Филиппов

Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Дойкин / Захаров Ефим Филиппов

Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.10.1879

Дочь: (Захарова) Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.09.1882

Сын: Дойкин, Захаров Константин Филиппович

Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Рождение ребёнка
28.10.1884

Дочь: (В Азии Захарова) Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Смерть
Неизвестно

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