Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна
женский, родилась 1843, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецДорогов Федор Афанасьевич1816 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Живайкин? Феоктист Федоров
Отец ребёнка: Живайкин? Федор Е........
Сын: Дойкин Николай Филиппович
Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров
Сын: Дойкин, Захаров Иван Филиппович
Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров
Дочь: Кудряшова (Захарова / Дойкина) Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров
Сын: Дойкин-Захаров Иосиф Филиппов
Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров
Сын: Дойкин / Захаров Ефим Филиппов
Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров
Дочь: (Захарова) Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров
Дочь: (В Азии Захарова) Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров