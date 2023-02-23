Живайкин? Федор ......... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живайкин? Федор .........

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Место рождения

с. Демкино

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

До 08.01.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Демкино
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Живайкина, Дойкина Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Живайкин? Феоктист Федоров

Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина Мария Федоровна

с. Демкино?
Смерть
До 08.01.1869
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