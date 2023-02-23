Живайкин? Федор .........
Место рожденияс. Демкино
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиДо 08.01.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Демкино
Бракосочетание
31.01.1860
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Живайкин? Феоктист Федоров
Мать ребёнка: Живайкина, Дойкина Мария Федоровна
с. Демкино?
Смерть
До 08.01.1869