село Демкино, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Демкино

Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1892Дёмкино, с. каз.при ключе Барыне.28382779191009Православный молитвен. дом. Единоверческая церковь 1. Мельниц 7.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Широко-Буеракская волость
1061. Демкино, село бывшее государственное, при речке Барыпе, дворов 390, жителей 2450, церковь православная, церковь единоверческая

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Хвалынский район
44334Демкиносело52°17'с.ш.47°48'в.д.N-38-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Хвалынский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
63649406131с Демкиносело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.