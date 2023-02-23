Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти01.03.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1831
Отец ребёнка: Дорогов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дорогов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Живайкина, Дойкина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Дорогов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гомерова Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Дорогов Федор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1884