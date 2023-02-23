Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

01.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1831

Сын: Дорогов Антон Федорович

Отец ребёнка: Дорогов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дорогов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Живайкина, Дойкина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Дорогов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гомерова Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Дорогов Федор Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Федор Афанасьевич

Смерть
01.03.1884
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