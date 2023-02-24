Гомерова (Дорогова) Агриппина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Дорогов Федор Афанасьевич
Мать: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
15.?.1867
Бракосочетание
07.01.1883
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Д. Самодуровка ?
Смерть
Неизвестно