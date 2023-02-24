Гомерова (Дорогова) Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомерова (Дорогова) Агриппина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Дорогов Федор Афанасьевич

Мать: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
15.?.1867

Муж: Гомеров Митрофан Капитонов

Бракосочетание
07.01.1883

Муж: Чехонин Иван Дмитриевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Д. Самодуровка ?

Смерть
Неизвестно
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