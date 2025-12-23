(В Азии Захарова) Анастасия Филипповна 28.10.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

(В Азии Захарова) Анастасия Филипповна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.10.1884

умерла Неизвестно

Отец
Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров08.11.1835 г.р.
Мать
Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна1843 г.р.
Супруги
Нечаев Андрей Уч Пмв Панфилович26.09.1887 г.р.
Дети
Нечаев Алексей Андреевич29.07.1910 г.р.
Нечаев Св Во Окт 1925 И 11.01.1950 Михаил Андреевич01.09.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1884

Отец: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Мать: Живайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна

Бракосочетание
04.10.1906

Муж: Нечаев Андрей Уч Пмв Панфилович

Рождение ребёнка
29.07.1910

Сын: Нечаев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Нечаев Андрей Уч Пмв Панфилович

Рождение ребёнка
01.09.1914

Сын: Нечаев Св Во Окт 1925 И 11.01.1950 Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Нечаев Андрей Уч Пмв Панфилович

Смерть
Неизвестно

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