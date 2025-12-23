(В Азии Захарова) Анастасия Филипповна
женский, родилась 28.10.1884
умерла Неизвестно
ОтецДойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров08.11.1835 г.р.
МатьЖивайкина, Дойкина (Дорогова) Мария Федоровна1843 г.р.
Супруги
Нечаев Андрей Уч Пмв Панфилович26.09.1887 г.р.
Дети
Нечаев Алексей Андреевич29.07.1910 г.р.
Нечаев Св Во Окт 1925 И 11.01.1950 Михаил Андреевич01.09.1914 г.р.
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Рождение
28.10.1884
Отец: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров
Бракосочетание
04.10.1906
Рождение ребёнка
29.07.1910
Отец ребёнка: Нечаев Андрей Уч Пмв Панфилович
Рождение ребёнка
01.09.1914
Сын: Нечаев Св Во Окт 1925 И 11.01.1950 Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Нечаев Андрей Уч Пмв Панфилович
Смерть
Неизвестно