(Захарова) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Захарова) Татьяна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Дойкин - Захаров Филипп Захаров

Мать: Живайкина, Дойкина Мария Федоровна

Бракосочетание
08.07.1896

Муж: Кудряшов Андрей Макарович

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Кудряшов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Макарович

Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Кудряшов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Макарович

Кочетовка крест. в Давыдовке
Смерть
Неизвестно
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