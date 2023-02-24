(Захарова) Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
08.07.1896
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Кудряшов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Макарович
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Кудряшов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Макарович
Кочетовка крест. в Давыдовке
Смерть
Неизвестно