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Кудряшов Андрей Макарович

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.07.1896

Жена: Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Кудряшов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Кудряшов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Кочетовка крест. в Давыдовке
Смерть
Неизвестно
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