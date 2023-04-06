Кудряшов Андрей Макарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1896
Жена: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Кудряшов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Кудряшов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Кочетовка крест. в Давыдовке
Смерть
Неизвестно