Григорьев- Комаров Федор Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев- Комаров Федор Кононович

Григорьев- Комаров Федор Кононович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1877

Отец: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович

Мать: Елена Андреевна

Бракосочетание
23.?.1898

Жена: Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
06.09.1899

Сын: Григорьев- Комаров Кр Ся В Барановке Иван Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
01.07.1901

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
03.01.1904

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
05.09.1905

Дочь: Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Филипповна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1910

Сын: Комаров Павел Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
25.03.1917

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close