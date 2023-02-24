Григорьев- Комаров Федор Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1877
Бракосочетание
23.?.1898
Жена: Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
06.09.1899
Сын: Григорьев- Комаров Кр Ся В Барановке Иван Федорович
Мать ребёнка: Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
01.07.1901
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
03.01.1904
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
05.09.1905
Дочь: Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Филипповна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1910
Мать ребёнка: Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
25.03.1917
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Филипповна
Смерть
Неизвестно