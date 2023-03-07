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Елена Андреевна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

06.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1877

Сын: Григорьев- Комаров Федор Кононович

Отец ребёнка: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович

Рождение ребёнка
08.08.1881

Сын: Григорьев- Комаров Матвей Кононов

Отец ребёнка: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович

Рождение ребёнка
19.06.1883

Дочь: Февронья Кононовна

Отец ребёнка: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович

Рождение ребёнка
21.12.1885

Сын: Григорьев- Комаров (умер) Петр Кононов

Отец ребёнка: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович

Рождение ребёнка
19.03.1889

Сын: Григорьев- Комаров Яков Кононович

Отец ребёнка: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1893

Сын: Балобанов - Комаров- Григорьев Георгий Кононович

Отец ребёнка: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович

Рождение ребёнка
14.03.1895

Дочь: Дарья Кононова

Отец ребёнка: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович

Смерть
06.03.1902
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