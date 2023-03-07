Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти06.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1877
Рождение ребёнка
08.08.1881
Рождение ребёнка
19.06.1883
Дочь: Февронья Кононовна
Отец ребёнка: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович
Рождение ребёнка
21.12.1885
Рождение ребёнка
19.03.1889
Рождение ребёнка
03.04.1893
Рождение ребёнка
14.03.1895
Дочь: Дарья Кононова
Отец ребёнка: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович
Смерть
06.03.1902