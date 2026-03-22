Григорьев-Комаров Яков Кононович
мужской, родился 19.03.1889
умер Неизвестно
ОтецБалобанов-Комаров-Григорьев-Маркелов Конон Петрович07.02.1855 г.р.
Мать(Герасимова) Елена Андреева / Арина Андреевна1856 г.р.
Супруги
Комарова (Муравьева Барановка) Татьяна ВасильевнаОколо 1884 г.р.
Дети
Комарова Тамара Яковлевна кр сь в Барановке07.03.1915 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1889
Отец: Балобанов-Комаров-Григорьев-Маркелов Конон Петрович
Бракосочетание
15.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
07.03.1915 ст.
Дочь: Комарова Тамара Яковлевна кр сь в Барановке
Мать ребёнка: Комарова (Муравьева Барановка) Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно