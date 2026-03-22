Григорьев-Комаров Яков Кононович 19.03.1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Григорьев-Комаров Яков Кононович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.03.1889

умер Неизвестно

Отец
Балобанов-Комаров-Григорьев-Маркелов Конон Петрович07.02.1855 г.р.
Мать
(Герасимова) Елена Андреева / Арина Андреевна1856 г.р.
Супруги
Комарова (Муравьева Барановка) Татьяна ВасильевнаОколо 1884 г.р.
Дети
Комарова Тамара Яковлевна кр сь в Барановке07.03.1915 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1889

Отец: Балобанов-Комаров-Григорьев-Маркелов Конон Петрович

Мать: (Герасимова) Елена Андреева / Арина Андреевна

Бракосочетание
15.02.1910 ст.

Жена: Комарова (Муравьева Барановка) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
07.03.1915 ст.

Дочь: Комарова Тамара Яковлевна кр сь в Барановке

Мать ребёнка: Комарова (Муравьева Барановка) Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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