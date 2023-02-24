Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
25.12.1877
Сын: Григорьев- Комаров Федор Кононович
Мать ребёнка: Елена Андреевна
Рождение ребёнка
08.08.1881
Сын: Григорьев- Комаров Матвей Кононов
Мать ребёнка: Елена Андреевна
Рождение ребёнка
19.06.1883
Дочь: Февронья Кононовна
Мать ребёнка: Елена Андреевна
Рождение ребёнка
21.12.1885
Сын: Григорьев- Комаров (умер) Петр Кононов
Мать ребёнка: Елена Андреевна
Рождение ребёнка
19.03.1889
Сын: Григорьев- Комаров Яков Кононович
Мать ребёнка: Елена Андреевна
Рождение ребёнка
03.04.1893
Сын: Балобанов - Комаров- Григорьев Георгий Кононович
Мать ребёнка: Елена Андреевна
Рождение ребёнка
14.03.1895
Дочь: Дарья Кононова
Мать ребёнка: Елена Андреевна
Смерть
Неизвестно