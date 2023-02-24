Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Комаров- Григорьев Петр Маркелович

Мать: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1877

Сын: Григорьев- Комаров Федор Кононович

Мать ребёнка: Елена Андреевна

Рождение ребёнка
08.08.1881

Сын: Григорьев- Комаров Матвей Кононов

Мать ребёнка: Елена Андреевна

Рождение ребёнка
19.06.1883

Дочь: Февронья Кононовна

Мать ребёнка: Елена Андреевна

Рождение ребёнка
21.12.1885

Сын: Григорьев- Комаров (умер) Петр Кононов

Мать ребёнка: Елена Андреевна

Рождение ребёнка
19.03.1889

Сын: Григорьев- Комаров Яков Кононович

Мать ребёнка: Елена Андреевна

Рождение ребёнка
03.04.1893

Сын: Балобанов - Комаров- Григорьев Георгий Кононович

Мать ребёнка: Елена Андреевна

Рождение ребёнка
14.03.1895

Дочь: Дарья Кононова

Мать ребёнка: Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно
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