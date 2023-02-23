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Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович

Отец ребёнка: Комаров- Григорьев Петр Маркелович

Рождение ребёнка
21.03.1867

Дочь: Матрена рожд.

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.11.1868

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Комаров- Григорьев Петр Маркелович

Рождение ребёнка
01.05.1871

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Комаров- Григорьев Петр Маркелович

Рождение ребёнка
30.12.1877

Сын: Балобанов - Комаров Василий Петрович

Отец ребёнка: Комаров- Григорьев Петр Маркелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров- Григорьев Петр Маркелович

Смерть
14.08.1910
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