Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.08.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Рождение ребёнка
21.03.1867
Дочь: Матрена рожд.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.11.1868
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Комаров- Григорьев Петр Маркелович
Рождение ребёнка
01.05.1871
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Комаров- Григорьев Петр Маркелович
Рождение ребёнка
30.12.1877
Сын: Балобанов - Комаров Василий Петрович
Отец ребёнка: Комаров- Григорьев Петр Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1910