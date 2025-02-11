Балобанов-Комаров Василий Петрович 30.12.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Балобанов-Комаров Василий Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 30.12.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Какулева?) Прасковья Ивановна1833 г.р.
Отец
Комаров-Григорьев Петр Рекрут В 1854 Маркелович19.08.1829 г.р.
Супруги
(Атякшева) Агафья Васильевна09.02.1878 г.р.
Возм. Акулина ЕвграфовнаОколо 1889 г.р.
Дети
Комаров Иван Уч Пмв Васильевич02.12.1896 г.р.
Комаров Св. 1.11.1917. Михаил Васильевич14.05.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1877

Отец: Комаров-Григорьев Петр Рекрут В 1854 Маркелович

Мать: (Какулева?) Прасковья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Возм. Акулина Евграфовна

Бракосочетание
19.01.1896

Жена: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
02.12.1896

Сын: Комаров Иван Уч Пмв Васильевич

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1900

Сын: Комаров Св. 1.11.1917. Михаил Васильевич

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
23.06.1904

Дочь: (Балобанов-Комаров-Маркелов-Григорьев) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
25.02.1907

Дочь: (Балобанов-Комаров-Маркелов-Григорьев) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Комарова По Си) Мария Васильевна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1910

Дочь: (Комарова Св Во 13.01.1937 И 15.07.1952) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Комаров Петр Уч. Вов Васильевич

Мать ребёнка: Возм. Акулина Евграфовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Комаров (Баку?) Иван Уч. Вов Васильевич

Мать ребёнка: Возм. Акулина Евграфовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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