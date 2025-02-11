Балобанов-Комаров Василий Петрович
мужской, родился 30.12.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать(Какулева?) Прасковья Ивановна1833 г.р.
ОтецКомаров-Григорьев Петр Рекрут В 1854 Маркелович19.08.1829 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Жена: Возм. Акулина Евграфовна
Сын: Комаров Иван Уч Пмв Васильевич
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Сын: Комаров Св. 1.11.1917. Михаил Васильевич
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: (Балобанов-Комаров-Маркелов-Григорьев) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: (Балобанов-Комаров-Маркелов-Григорьев) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: (Комарова По Си) Мария Васильевна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Дочь: (Комарова Св Во 13.01.1937 И 15.07.1952) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: (Атякшева) Агафья Васильевна
Сын: Комаров Петр Уч. Вов Васильевич
Мать ребёнка: Возм. Акулина Евграфовна
Сын: Комаров (Баку?) Иван Уч. Вов Васильевич
Мать ребёнка: Возм. Акулина Евграфовна