Комаров- Григорьев Петр Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти22.07.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Маркел Григорьевич
Мать: Агафья Федоровна
Бракосочетание
02.02.1853
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1855
Сын: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1868
Дочь: Степанида Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1871
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1877
Сын: Балобанов - Комаров Василий Петрович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
22.07.1908