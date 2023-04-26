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Комаров- Григорьев Петр Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

22.07.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Маркел Григорьевич

Мать: Агафья Федоровна

Бракосочетание
02.02.1853

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1855

Сын: Балобанов - Комаров- Григорьев- Маркелов Конон Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1868

Дочь: Степанида Петровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1871

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1877

Сын: Балобанов - Комаров Василий Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
22.07.1908