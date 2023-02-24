Маркел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти05.08.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Григорий Прокофиев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Комаров- Григорьев Петр Маркелович
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Балобанов- Комаров Павел МАркелович
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
25.07.1845
Дочь: Анна Маркеловна
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Маркеловна
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Смерть
05.08.1866
Причина смерти: в 58 лет