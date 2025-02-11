Маркел Григорьевич
мужской, родился 1804, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 05.08.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьПелагея Никитина1776 г.р.
Дети
Комаров-Григорьев Петр Рекрут В 1854 Маркелович19.08.1829 г.р.
Комаров-Григорьев Афанасий Маркелович29.06.1835 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1804
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
19.08.1829
Сын: Комаров-Григорьев Петр Рекрут В 1854 Маркелович
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
29.06.1835
Сын: Комаров-Григорьев Афанасий Маркелович
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Балобанов-Комаров Павел Маркелович
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
25.07.1845
Дочь: (Балобанова-Комарова) Анна Маркеловна
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
26.02.1849
Дочь: (Балобанова-Комарова) Евдокия Евдокия/ Авдотья Маркеловна
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
05.08.1866