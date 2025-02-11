Маркел Григорьевич 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Маркел Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1804, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 05.08.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Григорий Яковлев Григорий Прокофьев / Григорий Яковлев1756 г.р.
Мать
Пелагея Никитина1776 г.р.
Дети
Комаров-Григорьев Петр Рекрут В 1854 Маркелович19.08.1829 г.р.
Комаров-Григорьев Афанасий Маркелович29.06.1835 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Григорий Яковлев Григорий Прокофьев / Григорий Яковлев

Мать: Пелагея Никитина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Рождение ребёнка
19.08.1829

Сын: Комаров-Григорьев Петр Рекрут В 1854 Маркелович

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Рождение ребёнка
29.06.1835

Сын: Комаров-Григорьев Афанасий Маркелович

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Балобанов-Комаров Павел Маркелович

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.07.1845

Дочь: (Балобанова-Комарова) Анна Маркеловна

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.02.1849

Дочь: (Балобанова-Комарова) Евдокия Евдокия/ Авдотья Маркеловна

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Смерть
05.08.1866
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: в 58 лет

Мы используем куки для улучшения работы сайта.