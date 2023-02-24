Маркел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркел Григорьевич

Маркел Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

05.08.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Григорий Прокофиев

Мать: Из Никитино Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
1832

Сын: Комаров- Григорьев Петр Маркелович

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
25.07.1845

Дочь: Анна Маркеловна

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Маркеловна

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

Смерть
05.08.1866
Причина смерти: в 58 лет
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close