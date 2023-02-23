из Никитино Пелагея Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Прокофиев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Прокофиев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Балобанов Никифор Иванович
Отец ребёнка: Григорий Прокофиев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Прокофиев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Прокофиев
Рождение ребёнка
1804
Сын: Маркел Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Прокофиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Прокофиев
Смерть
Неизвестно