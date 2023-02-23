из Никитино Пелагея Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдииз Никитино Пелагея Никитина

из Никитино Пелагея Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Прокофиев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Прокофиев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Балобанов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Григорий Прокофиев

Рождение ребёнка
1797

Сын: Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Прокофиев

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Прокофиев

Рождение ребёнка
1804

Сын: Маркел Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Прокофиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Прокофиев

Смерть
Неизвестно
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