Балобанов Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти28.03.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Григорий Прокофиев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Балобанов- Комаров Иван Никифорович
Мать ребёнка: Анна Клементьевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрена Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Клементьевна
Рождение ребёнка
16.10.1831
Дочь: Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Клементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Клементьевна
Смерть
28.03.1866