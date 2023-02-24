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Балобанов Никифор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

28.03.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Григорий Прокофиев

Мать: Из Никитино Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
1824

Сын: Балобанов- Комаров Иван Никифорович

Мать ребёнка: Анна Клементьевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрена Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Клементьевна

Рождение ребёнка
16.10.1831

Дочь: Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Клементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Клементьевна

Смерть
28.03.1866
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