(Комарова) Степанида Петровна 10.11.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

(Комарова) Степанида Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.11.1868, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 29.07.1871, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Какулева?) Прасковья Ивановна1833 г.р.
Отец
Комаров-Григорьев Петр Рекрут В 1854 Маркелович19.08.1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1868

Отец: Комаров-Григорьев Петр Рекрут В 1854 Маркелович

Мать: (Какулева?) Прасковья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
29.07.1871
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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