(Комарова) Степанида Петровна
женский, родилась 10.11.1868, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 29.07.1871, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Какулева?) Прасковья Ивановна1833 г.р.
ОтецКомаров-Григорьев Петр Рекрут В 1854 Маркелович19.08.1829 г.р.
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Рождение
10.11.1868
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.07.1871
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область