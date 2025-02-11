Какулев Иван Рекрут В 1834 Г. Андреевич
мужской, родился 1815, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКакулев Андрей Сергеев1788 г.р.
МатьКакулева Агафья Алексеевна/ Анна1789 г.р.
Супруги
Какулева Татьяна Семеновна1810 г.р.
Дети
Какулев (Георгий??)17.04.1833 г.р.
(Какулева?) Прасковья Ивановна1833 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Место жительства
1816
Бракосочетание
04.07.1828
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Какулева?) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Какулева Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
17.04.1833
Сын: Какулев (Георгий??)
Мать ребёнка: Какулева Татьяна Семеновна
Военная служба
1834
Рождение ребёнка
1835
Сын: Какулев Константин Иванович
Мать ребёнка: Какулева Татьяна Семеновна
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно