Какулев Иван Рекрут В 1834 Г. Андреевич 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Какулев Иван Рекрут В 1834 Г. Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1815, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Какулев Андрей Сергеев1788 г.р.
Мать
Какулева Агафья Алексеевна/ Анна1789 г.р.
Супруги
Какулева Татьяна Семеновна1810 г.р.
Дети
Какулев (Георгий??)17.04.1833 г.р.
(Какулева?) Прасковья Ивановна1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Какулев Андрей Сергеев

Мать: Какулева Агафья Алексеевна/ Анна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Бракосочетание
04.07.1828

Жена: Какулева Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Какулева?) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Какулева Татьяна Семеновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.04.1833

Сын: Какулев (Георгий??)

Мать ребёнка: Какулева Татьяна Семеновна

Военная служба
1834
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отдан в рекруты

Рождение ребёнка
1835

Сын: Какулев Константин Иванович

Мать ребёнка: Какулева Татьяна Семеновна

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

69

Смерть
Неизвестно

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