Герасимов Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Андрей Тимофеевич

Герасимов Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Герасимов Тимофей Васильевич

Мать: Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Афимья Андреевна

Мать ребёнка: Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Анисья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close