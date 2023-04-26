Герасимов Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Герасимов Тимофей Васильевич
Мать: Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Афимья Андреевна
Мать ребёнка: Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Анисья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Федоровна
Смерть
Неизвестно